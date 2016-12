Coral da UEFS se apresenta do Hospital Geral Clériston Andrade

O Coral da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) vai se apresentar no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) na manhã desta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2016. A programação faz parte das comemorações de natal do Clériston Andrade que este ano tem como tema> Natal Cristo Vive.

Durante a manhã será realizado um café da manhã e culto ecumênico no auditório do HGCA. Além do coral da UEFS haverá ainda a apresentação de um coral infantil, formado por alunos da Escola Municipal Ana Maria Alves dos Santos. Feirinha artesanal no corredor da unidade e musicoterapia nos corredores e unidades internas do HGCA.

A ação conta com a parceria de diversos setores do hospital a exemplo do Serviço Integrado de Atenção a Saúde do Trabalhador (SIAST), Recursos Humanos (RH), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Coordenação do Centro de Educação Permanente (CEPER), Núcleo de Gestão do Trabalhador em Saúde (NUGETS), Setor Pessoal, Diretoria Geral, Diretoria de Enfermagem e Diretoria Administrativa.

Programação

08:20 – Abertura oficial: Diretor-geral – Dr. José Carlos Pitangueira

08:30 – Mensagem sobre o tema – Evanice Leal (Coord. do Siast)

08:50 – Música Natalina- Coral das Crianças da Escola Municipal Ana Maria Alves dos Santos

09:00 – Culto Ecumênico – Pr. Jean

09:30 – Música Natalina- Coral da UEFS

10:00 – Encerramento – Pastor Mariano

Exposição de trabalhos no corredor do hospital

Música cantada com violão nas unidades internas do hospital

12:00 – Almoço especial servido no refeitório