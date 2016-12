Consulado Britânico realiza formação para professores da rede estadual da Bahia

Professores de Língua Inglesa da rede estadual de ensino, da capital e do interior do Estado, participaram, nesta sexta-feira (16/12/2016), de uma formação ministrada por representantes do Consulado Britânico, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador. A ação, promovida em comemoração ao aniversário de William Shakespeare, tem o objetivo de apresentar novas metodologias como a dramaturgia, aplicada às práticas de ensino, utilizando materiais com conteúdos do poeta e dramaturgo britânico. Os educadores receberam material didático do British Council, que faz parte da campanha Shakespeare Lives.

De acordo com a representante do Consulado Britânico, Larissa Goulart da Silva, a ideia é fazer com os professores estimulem ainda mais os estudantes através de textos teatrais. “Fizemos essa capacitação em outros estados e os professores reportam que os estudantes estão se sentindo mais motivados e esse retorno é muito bom. São atividades que trabalham a expressão corporal, a oralidade, o vocabulário e a Literatura, que vão muito além da Língua Inglesa”, explica a palestrante.

Para a professora Juliana Silva Santana, que leciona no Colégio Estadual Doutor Magalhães Neto, em Alagoinhas (124 km de Salvador), a dramaturgia facilita o processo de ensino e de aprendizagem. “Tenho 11 anos na rede estadual e vai ser muito interessante levar para os meus alunos as obras de Shakespeare, para aulas diferentes e estimulantes”, acredita.

O professor Flavio Roberto de Melo, do Colégio Estadual Raymundo Almeida, localizado em Salvador, está entusiasmada com a formação. Ele diz que o material irá dinamizar suas aulas no próximo ano letivo. “Sempre falo para os estudantes sobre a importância do Inglês no mundo globalizado e, por isso, faço questão de passar atividades dinâmicas que envolvem estratégias de leitura e interpretação de textos. Essa formação vai servir como uma reciclagem. Tenho 20 anos no Estado e é sempre bom nos atualizarmos”, destaca o educador.

Jurema Brito, supervisora do Pacto Ensino Médio, da Secretaria da Educação do Estado, acrescenta “que esta formação reforçar metodologicamente as práticas de ensino dos professores”. Já Fernanda Regis, assessora internacional do gabinete do governador Rui Costa, acredita que “essa parceria com o Consulado reforçar umas das prioridades do Governo do Estado que é a Educação, e a nossa intenção é que iniciativas como esta se repitam e se ampliem”, afirma.