Comércio de Feira de Santana funciona em horário especial no último sábado de 2016

O comércio de Feira de Santana funcionará em horário especial neste sábado, último dia de 2016. As lojas localizadas no centro da cidade atenderão ao público até o meio-dia e o Boulevard Shopping fica aberto até as 16h.

O Centro de Abastecimento, maior entreposto comercial do interior baiano, vai funcionar normalmente neste sábado. As policlínicas do município e a UPA 24h funcionarão normalmente no final de semana, bem como o SAMU.

Os parques da cidade abrirão no sábado e fecharão no domingo e na segunda-feira, 2, dia destinado à manutenção dos espaços. Equipes de agentes de trânsito da SMT ficarão de plantão em todo o final de semana.