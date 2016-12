Coluna de Antônio José Larangeira de 26 de dezembro de 2016

Natal Encantado, aprovado

Um projeto do governo municipal que realmente deu certo, foi o “Natal Encantado”, que a cada ano cresce perante a opinião pública tanto local com0 da região. Acredita-se, de que para frente, o prefeito Jose Ronaldo de Carvalho tenha uma visão futurista com o empreendimento, transformando-o numa fonte de arrecadação com a implantação da indústria do turismo junto a população de Salvador e os municípios baianos, inicialmente, para depois pensar mais além.

Vereador em comemoração

O vereador Eli Ribeiro (PRB), vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, na Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana, comemorou o anúncio do prefeito ACM Neto (DEM) confirmando a deputada federal Tia Eron (PRB) no primeiro escalão do seu próximo governo na capital baiana. “Tia Eron é uma mulher cheia de virtudes e dotada de capacidade técnica para gerir com sabedoria e equidade a pasta que o prefeito ACM Neto, homem sábio, a indicou. Certamente Tia Eron é o melhor nome para assumir essa secretaria por sua história de vida, seu exemplo de superação e por ser uma mulher negra que orgulha a população baiana no cenário político nacional”, referendou Eli Ribeiro. A partir de janeiro de 2017, Tia Eron, que também é presidente do PRB na Bahia, vai comandar a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Ambos pertencem à Universal do Reino de Deus.

Desocupação

Em assembleia geral na tarde de quarta feira,21, os estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, deliberaram encerrar a greve e a ocupação da Reitoria, iniciadas no último dia 1º de novembro. Durante a greve foram realizadas diversas reuniões entre a Reitoria da Uefs e o movimento estudantil para negociar os 38 pontos da pauta dos discentes sobre temas da conjuntura política nacional, como a PEC 55. Enfim, os poucos gatos pingados que fizeram uma tempestade em pingo d´agua, desocuparam a Uefs quando quiseram. O reitor mostrou ser um dirigente de pulso forte.

Edval,sessentão

O securitário Edval Nogueira completará hoje, sessenta anos de idade, com todo estilo de jovialidade que Deus lhe deu. Por este motivo, seus familiares se reunirão ao lado dos seus amigos para festejarem a data durante uma recepção que ocorrerá às 20 horas na Casa de Evento Ibiza.