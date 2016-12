Coluna de Antônio José Larangeira de 24 de dezembro de 2016

Contas aprovadas de Ronaldo

O Tribunal de Contas dos Municípios, aprovou as contas do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, referentes ao exercício de 2015. O balanço orçamentário registrou uma receita arrecadada no montante de R$957.231.735,53, correspondendo a 85,96% do valor previsto no orçamento, e uma despesa executada na ordem de R$964.000.023,75, resultando em déficit de R$6.768.288,22. Todas as obrigações constitucionais foram cumpridas.

Negócios

Na cidade para tratar de negócios, esteve o empresário Roberto Lessa, que manteve reuniões no mercado, onde realizou a concretização no segmento comercial na área a ele ligado. Depois, foi almoçar o menu italiano da Cantina Aprile, com business man.

Carlito, na Câmara

O prefeito de Feira de Santana José Ronaldo de Carvalho, confirmou na mídia eletrônica, dias atrás, que o primeiro suplente Antonio Carlos Passos Ataide, o Carlito do Peixe, será empossado como vereador da Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro próximo. Apesar da declaração afirmativa, não disse quem será o edil que será convidado para o secretariado.

Lembranças do Adilson

O jornalista Adilson Simas, que com o seu saudosismo reúne fatos publicados nos jornais da época, proporcionando ao público a leitura de conteúdo histórico da cidade, lembrou em sua coluna diária e habitual, mais um importante fato. Senão vejamos: “Aconteceu aqui na Feira de Santana: O primeiro transplante de rim do interior do Norte e Nordeste do pais. Foi no dia 14 de dezembro de 1985 no HDPA, José Joaquim Marinho da Silva (21 anos) recebeu o rim da irmã Maria Auxiliadora Marinho da Silva (25 anos). A operação que durou 4 horas, mobilizou uma equipe de onze médicos e enfermeiros. À frente do fato histórico o nefrologista José Andrade Moura e o urologista Edson Paschoalin. Vale lembrar que também participaram, o cirurgião vascular Colbert Martins Filho, cirurgião geral Eduardo Leite, cardiologista João de Deus e anestesista Marcelo Carvalho. Com eles, vários médicos convidados para acompanhar o transplante.”

Industrias para Feira

Após algumas serem instaladas durante este ano, empresas de vários segmentos estão se preparando para serem implantadas em Feira de Santana no próximo ano ou tão logo a crise arrefeça mais e vão gerar aproximadamente 6 mil empregos. O diretor do Centro Industrial Subaé (CIS), Jayro Miranda, afirmou de que 89 empresas de diversos segmentos com investimentos de 382 milhões de reais já estão com solicitação naquela instituição de fomento fabril. “A nossa meta é cada vez mais atrair investimentos para Feira de Santana e região para gerar emprego e renda para a população. Hoje há uma carteira de investimentos na ordem de 382 milhões que é dinâmica e esse ano nós tivemos três a quatro implantações de unidades industriais e temos mais cinco ou seis que devem finalizar o seu processo de implantação em 2017”, afirmou.