Coluna de Antônio José Larangeira de 23 de dezembro de 2016

America Outlet, sucesso

O América Outlet, em Feira de Santana, completou um ano no mês passado. O empreendimento da América Malls, empresa do grupo Consil, é o primeiro desse formato na cidade e já se consolidou como um dos principais destinos de consumo da região. A variedade de lojas e de grandes marcas nacionais e internacionais, como a Polo Wear, Guess, Calvin Klein, Carmen Steffens, Polishop, Tramontina, LG, Mahalo e Mitchel, explicam o sucesso do centro de compras, que apesar de ter iniciado as atividades em um período de retrações, conseguiu manter as vendas acima do esperado. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas já estiveram no local, o que caracteriza uma média de 100 mil visitas por mês.

Como forma de entreter também os pequenos, que muitas vezes acompanham os pais nas compras, o América Outlet conta ainda com um parque de diversões com roda-gigante de 20 metros e um carrossel de 12 metros de diâmetro, ambos importados de Hong Kong e, o melhor, sem custo adicional. Além disso, há um espaço aventura e um kids para crianças de 1 a 5 anos. Tudo para levar mais comodidade aos clientes. Neste primeiro ano do empreendimento, mais de dez nomes entraram no mix de lojas, como a Levi’s e a Berkeley, e novas serão abertas no primeiro semestre de 2017.Com uma área total de 50 mil metros quadrados e uma área bruta locável de 14 mil metros quadrados, o espaço oferece estacionamento gratuito, com aproximadamente mil vagas.

PT pode mudar

O deputado federal Jorge Solla, ex-secretário estadual de Saúde

e o deputado estadual Marcelino Galo, ex-presidente do PT baiano, são os principais articuladores do movimento ‘Mudar pra Valer’, institucionalizado em um seminário em Salvador, e que tem o objetivo de disputar no Processo de Eleições Diretas do Partidos dos Trabalhadores na Bahia. No seminário “Mudar pra Valer”, realizado na terça-feira ultima, na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado federal Jorge Solla, o deputado estadual Marcelino Galo, além de quadros como o do ex-deputado federal Amauri Teixeira, do ex-deputado estadual Yulo Oiticica e da ex-vice-prefeita, Beth Wagner firmaram um pacto pela disputa política do PT da Bahia. Aguarda-se o posicionamento do petismo de Feira.

Preço baixo

Já está em vigor a tabela de preço do estacionamento do Boulevard que será única, ou seja, cobrada apenas uma tarifa no valor fixo de R$ 4,00 para carro e de R$2,00 para motos, independentemente do período de permanência do veículo no estabelecimento. Vale salientar que a estada do equipamento deve ser contínua. É a crise do país…

Comercial Ramos fecha portas

A empresa especializada em vendas de material de construção com nome na Bahia, mais precisamente em Salvador, a Comercial Ramos depois de funcionamento com uma megaloja na principal via do segmento em Feira de Santana, a maior cidade do estado, depois da capital, não aguentou o tranco da crise e fechou suas portas dias atrás. A colaboração maior foi da sua direção em não saber colocar um quadro de funcionários de qualidade na praça, para bem atender a clientela.

Operação descanso

O cirurgião plástico Cesar Kelly entrou ontem em operação férias. Como está recebendo seus pais da Colombia, resolveu ir com toda família curtir o verão em Morro de São Paulo.