Coluna de Antônio José Larangeira de 21 de dezembro de 2016

Na mudança, edil se convida

Em declarações à alguns segmentos da mídia feirense, o prefeito Jose Ronaldo de Carvalho, ao falar sobre mudanças no secretariado, fez questão de enfatizar que “existe uma chance ” que ele chame um vereador para assumir uma pasta, o que vai permitir que o ex presidente da Câmara e atual suplente, Antonio Carlos Passos Ataíde, o Carlito do Peixe, exerça o mandato pela sétima vez. É considerado homem de confiança. Em nenhuma das oportunidades, o alcaide adiantou qual o edil que convidará para secretário de modo a permitir a ascensão de Carlito. Segundo consta, comenta-se de que o vereador reeleito Justiniano França ao saber do assunto, logo ‘se convidou‘ publicamente para voltar a ser secretário.

Governador e o prefeito

Durante a inauguração de uma unidade residencial do ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Feira de Santana, pelo governador Rui Costa ocorrida na segunda feira, houve um encontro amistoso entre ele e o prefeito Jose Ronaldo de Carvalho, inclusive com uma conversa até certo ponto longa. No facebook, o prefeito fez questão de registrar o evento onde eles dois estavam e não se comentou o teor da conversa. Pela fotografia, dá para ver que o assunto era bem mais profundo do que a entrega de casas residenciais em um bairro de Feira.

CIS recebe melhoras

Através do convênio de cooperação técnica com a Superintendência de Infraestrutura do Estado da Bahia, (Seinfra), a autarquia Centro Industrial do Subaé(CIS), está finalizando serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização dos acessos às quadras , no núcleo industrial da BR 324. A obra promove uma melhora qualitativa na interseção das quadras com a rodovia BR 324, beneficiando diretamente quatro empresas instaladas e mais de 25 empresas em processo de implantação. De acordo com o Diretor Geral do CIS Jayro Miranda, “No momento adverso onde os recursos orçamentários estão bastante contingenciados, foi uma vitória a realização dessas melhorias em nosso parque industrial, contando com a atuação direta do Secretario de Desenvolvimento Econômico, Dr. Jorge Hereda, que não mediu esforços no sentido de atender ao pleito do CIS, redundando no investimento na ordem de R$ 3 milhões”, concluiu.

Imóvel chic

No último dia 10, foi lançado apartamento decorado do empreendimento D’Azur, debruçado sobre o mar da Praia de Jaguaribe, em Salvador, com assinatura do arquiteto Flávio Moura. Maria Kruschewsky criou uma obra exclusiva, que ganhou destaque na sala de jantar em uma parede coberta por espelhos. Uma linda composição tríade de telas da sua coleção que retrata com muita delicadeza e requinte a flora e a fauna com tons sóbrios, mesclando com o mobiliário clássico e contemporâneo.

Data

Esteve completando idade nova, o jovem engenheiro Ilo Larangeira, que reuniu familiares e amigos na residência dos seus pais advogado Carlos Augusto Larangeira e Ivete, no badalado bairro Santa Mônica. Um jantar marcou o aniversário.