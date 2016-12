Coluna de Antônio José Larangeira de 20 de dezembro de 2016

Posse do prefeito, vice e vereadores

O prefeito José Ronaldo de Carvalho(Democratas) e o vice prefeito Colbert Martins(PMDB) foram diplomados pela Justiça Eleitoral na manhã de sexta-feira passada, (16/12/2016), no Salão do Júri do Fórum Desembargador Filinto Bastos. ”Foi um momento de grande e renovada alegria, pois mais uma confirmação de que continuo tendo a confiança do feirense – obtive 214.408 votos, 71,12%”, disse o alcaide. Na oportunidade também receberam diplomas os 21 vereadores eleitos e suplentes para a 18ª legislatura. A solenidade de diplomação foi presidida pelo juiz Gustavo Rubens Hungria, da 157ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Biogás na estação

Quando da entrega da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Bacia do Jacuípe 2º Etapa, da Embasa, em Feira de Santana, o governador Rui Costa, inaugurou ontem, a usina de energia que em parceria com a Coelba e Uefs, vai gerar o biogás na estação de tratamento de esgoto, que servirá como combustível para acionamento do gerador da própria estação. A mesma é composta de um sistema de captação do biogás gerado nos digestores anaeróbios de fluxo ascendente, equipamento que faz parte do tratamento do esgoto. O biogás é canalizado para o gasômetro, onde é armazenado, e dai vai para o motor onde serve como combustível. O potencial é de gerar 80% da energia necessária para o funcionamento da própria ETE. O investimento foi da ordem de R$ 4,6 milhões, sendo que R$ 3,6 milhões provenientes do Programa de Pesquisa & Desenvolvimento da Coelba, aprovado pela Aneel, agência reguladora do setor elétrico, e R$ 840 mil são recursos próprios da Embasa.

Antônio Cardoso

Na quinta-feira ultima,15, foram diplomados o prefeito Toinho Santiago (PT), mais a sua vice Lú de Geu (PP) e os nove vereadores da cidade de Antônio Cardoso. O ato ocorreu na cidade de Santo Estevão.

Excelente, Flu

O Fluminense de Feira de Santana obteve uma boa colocação entre as equipes das séries A, B, C e D que mais levaram torcedores aos estádios em todo país. O clube ficou em 38º.

2020

Vão passar o réveillon no transatlântico Preciosa, quando assistirão a queima de fogos em Copacabana, Rio de Janeiro, o alergista Claudio Nogueira e sua esposa Sonia. Estarão acompanhados do seu filho Fabricio Torres Nogueira e Sra.