CIS realiza investimento no sistema viário do Núcleo BR 324 em Feira de Santana

O Centro Industrial do Subaé (CIS), através do convênio de cooperação técnica com a Superintendência de Infraestrutura do Estado da Bahia, (Seinfra), está finalizando serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização dos acessos às quadras M, N, T e U, no núcleo industrial da BR 324, em Feira de Santana.

A obra promove uma melhora qualitativa na interseção das quadras com a rodovia Engenheiro Vasco Filho (BR 324), beneficiando diretamente quatro empresas instaladas e mais de 25 empresas em processo de implantação.

De acordo com o Diretor Geral do CIS Jayro Miranda, “No momento adverso onde os recursos orçamentários estão bastante contingenciados, foi uma vitória a realização dessas melhorias em nosso parque industrial, contando com a atuação direta do Secretario de Desenvolvimento Econômico, Dr. Jorge Hereda, que não mediu esforços no sentido de atender ao pleito do CIS, redundando no investimento na ordem de R$ 3 milhões”, concluiu.