Centro de Especialidades Médicas de Feira de Santana terá licitação em quinze dias, anuncia prefeito José Ronaldo

O Centro de Especialidades Médicas está mais perto de se tornar realidade no município de Feira de Santana. A notícia foi dada na tarde desta quinta-feira (22/12/2016), pelo prefeito José Ronaldo em entrevista ao programa Jornal da Povo, na rádio Povo.

Segundo o gestor municipal, dentro de 15 dias uma licitação pública estará disponível para as empresas que desejem realizar a obra de construção do prédio, que ficará localizado no bairro Baraúnas.

O Centro de Especialidades Médicas será criado para suprir o atendimento de algumas especialidades na área de saúde e vai oferecer exames nas áreas de proctologia, neurologia e reumatologia, além de tomografia e laboratório clínico. O empreendimento será construído através de verba parlamentar, destinada pelo deputado federal Irmão Lázaro.