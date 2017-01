Ascom e profissionais da imprensa de Feira de Santana acordam cobertura da cerimônia de posse

A Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Feira de Santana- (Ascom Câmara), conforme acordado em reunião na manhã desta quinta-feira (29/12/2016), com membros da imprensa, pontuou algumas formas para que a realização da cobertura da cerimônia de posse, que ocorrerá às 15 horas, do dia 01 de janeiro de 2017, no plenário da Câmara, aconteça de forma tranquila e ordeira.

Apesar de a imprensa feirense ter experiência na cobertura do ato, foi ratificado que as cadeiras da bancada da imprensa serão reservadas para os profissionais; os 16 cabos conectores de áudio foram testados e estão em pleno funcionamento e que eles poderão adentrar às galerias da Câmara antes do horário previsto para início da sessão. Na oportunidade também foram esclarecidas algumas dúvidas, a exemplo do envio da matéria e fotos pela Ascom Câmara.

A cerimônia

Segundo o roteiro confeccionado pelo Cerimonial da Câmara, o vereador Reinaldo Miranda, Ronny (PHS), na condição do mais recente membro da Mesa Diretiva da Câmara, no cargo de presidente, fará a abertura da Sessão Solene da Instalação da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Feira de Santana e conduzirá a posse dos vereadores eleitos, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da Resolução 393/2002 da Casa.

Na forma do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Feira de Santana e do Regimento Interno da Casa Legislativa, o presidente conduzirá o juramento de posse e entregará o Diploma de Posse e a declaração de bens ao prefeito José Ronaldo de Carvalho e ao vice-prefeito Colbert Martins da Silva Filho, respectivamente.

Em seguida haverá uma saudação, logo após o prefeito José Ronaldo se pronunciará e depois a sessão será suspensa por 20 minutos. No retorno, serão abertas as inscrições e leitura das chapas que irão concorrer à eleição da Mesa Diretiva. Dando seguimento, será aberto o processo de votação pelo painel eletrônico e do resultado os novos membros da Mesa tomarão posse e ocuparão seus lugares de acordo com suas funções.

Para finalizar, o presidente eleito faz agradecimentos e convoca os nobre edis para a sessão ordinária no dia 15 de fevereiro de 2017, no horário regimental, às 8:30 horas, no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana.

