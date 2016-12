Ainda que caiam mil ao teu lado

Conforme o Salmo 91, a proteção de Deus para com seus filhos fiéis é tão grande que é impossível mensurar. “Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: Sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em que eu confio […} Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita, tu não serás atingido.”

Salmos 91:1,2

Porém, para proteger os brasileiros dos 600 Deputados e Senadores que constituem o parlamento brasileiro, juntamente com Temer e sua orda de golpistas, Deus teria um trabalho incomensurável; pior do que Ele teve para proteger os judeus de Hittler durante a 2ª Guerra Mundial.

O governo golpista elabora projetos para reduzir os gastos públicos, congelando investimentos em educação, saúde e diversos outros segmentos e, em contra partida, sob o comando de Gilberto Kassab, resolve doar R$ 100.000.000,00 (cem bilhões de reais) às empresas de telefonia, através de um projeto de lei, com apoio do Ministério das Comunicações.

Este presente de natal será dividido da seguinte forma: R$ 80 bilhões em patrimônio e R$ 20 bilhões em perdão de dívidas. Este projeto que “surrupia” o dinheiro dos impostos pagos com o suor do povo brasileiro, pode ser visto como uma atitude insana de um mau gestor; um gestor de categoria ínfima, e mal intencionado. Qual seria o real motivo desta doação para as empresas de telefonia? Alô, alô, respondam.

Um presente de grego para o brasileiro que sua a camisa durante os 365 dias do ano para pagar impostos.

Esta Lei que “presenteia” as empresas de telecomunicação, já foi aprovada em tempo recorde na Câmara; se aprovada no Senado, também desobriga as operadoras a manter orelhões em cidades e vilarejos do interior do País. Como uma sina miserável, o pobre vai ter seu direito de comunicação extirpado. Todo esse processo para beneficiar as operadoras, que deveriam ser pressionadas a prestar um serviço de qualidade para seus usuários.

Diante desta Lei, pode-se dizer que os empresários que cumprem suas obrigações são feitos de otários.

“Sobre serpente e víbora andarás, calçaras aos pés do leão e o dragão”. O Salmo 91 define fielmente o governo golpista de Michel Temer e seu bando de subornáveis. Moisés compôs o Salmo 91 como uma espécie de proteção contra os demônios que ele temia. Imagine se Moisés habitasse hoje em Brasília. Comporia o Salmo 171.