A nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre as participações da Odebrecht e da Braskem no Caso Lava Jato e o acordo celebrado com o governo americano

A Odebrecht SA (Odebrecht), um conglomerado global de construção com sede no Brasil, e a Braskem SA (Braskem), uma empresa petroquímica brasileira, se declararam culpadas hoje e concordaram em pagar uma multa total de pelo menos US $ 3,5 bilhões para resolver acusações com autoridades dos EUA Estados, Brasil e Suíça, decorrentes de seus esquemas para pagar centenas de milhões de dólares em subornos a funcionários do governo em todo o mundo.

O Procurador-Geral Adjunto Sung-Hee Suh, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, o Procurador Robert L. Capers do Distrito Leste de Nova York, o Diretor Assistente Stephen Richardson da Divisão de Investigações Criminais do FBI eo Diretor Assistente William F. Sweeney, O Escritório de Campo de Nova York do FBI fez o anúncio.

“A Odebrecht e a Braskem usaram uma unidade de negócios da Odebrecht – um” Departamento de Suborno “, por assim dizer – que sistematicamente pagou centenas de milhões de dólares para corrupção de funcionários do governo em países de três continentes”, afirmou o vice-procurador-geral Suh . “Tais atos descarados exigem uma forte resposta da aplicação da lei, e por meio de um forte esforço com nossos colegas no Brasil e na Suíça, vimos exatamente isso. Espero que a ação de hoje sirva de modelo para futuros esforços “.

“Estas resoluções são o resultado de um esforço multinacional extraordinário para identificar, investigar e processar um esquema de corrupção altamente complexo e duradouro que resultou no pagamento pelas empresas demandadas de cerca de um bilhão de dólares em subornos a funcionários em todos os níveis de governo Em muitos países “, disse o advogado Capers. “Na tentativa de esconder seus crimes, os réus usaram o sistema financeiro global – incluindo o sistema bancário nos Estados Unidos – para disfarçar a fonte eo desembolso dos pagamentos do suborno, passando os fundos através de uma série de empresas escabrosas. A mensagem enviada por esta acusação é que os Estados Unidos, trabalhando com seus parceiros de aplicação da lei no exterior, não hesitarão em responsabilizar as corporações e indivíduos que buscam enriquecer-se através da corrupção das funções legítimas do governo, Esquema “.

“Este caso ilustra a importância de nossas parcerias e do pessoal dedicado que trabalham para levar à justiça aqueles que são motivados pela ganância e agir em seu próprio interesse”, disse o Assistente do Diretor Richardson. “O FBI não vai ficar de braços cruzados enquanto indivíduos corruptos ameaçam um sistema econômico justo e competitivo ou alimentam empresas criminosas. Nosso compromisso de trabalhar junto com nossos parceiros estrangeiros para erradicar a corrupção em todo o mundo é inabalável e agradecemos aos nossos parceiros brasileiros e suíços pelo seu trabalho incansável neste esforço “.

“Não importa qual seja a razão, quando os funcionários estrangeiros recebem subornos, eles ameaçam nossa segurança nacional e o sistema de livre mercado internacional no qual negociamos”, disse o Diretor Adjunto Sweeney. “Só porque eles estão fora de nossa vista, não significa que eles estão além do nosso alcance. O FBI usará todos os recursos disponíveis para pôr fim a este tipo de comportamento corrupto. “

A Odebrecht se declarou culpada de uma informação criminal de uma conta registrada hoje pela Seção de Fraude da Divisão Criminal e pelo Ministério Público dos EUA no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, acusando a empresa de conspiração para violar as disposições anti-suborno do país. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). A Odebrecht concordou que a multa criminal apropriada é de US $ 4,5 bilhões, sujeita a uma análise mais aprofundada da capacidade da empresa de pagar as multas globais. Em processos correlatos, a Odebrecht também se estabeleceu com o Ministério Público Federal no Brasil e a Procuradoria Geral da Suíça.

Segundo o acordo de culpabilidade, os Estados Unidos irão creditar o montante que a Odebrecht paga ao Brasil e à Suíça durante todo o prazo de seus respectivos contratos, sendo que os Estados Unidos e a Suíça receberão 10% cada do principal da multa Restantes 80 por cento. A multa está sujeita a uma análise de incapacidade de pagamento a ser concluída pelo Ministério da Justiça e pelas autoridades brasileiras até 31 de março de 2017, porque a Odebrecht representou que só poderá pagar cerca de US $ 2,6 bilhões ao longo dos respectivos contratos. A sentença foi agendada para 17 de abril de 2017.

A Braskem, cujos American Depositary Receipts (ADRs) são negociados publicamente na Bolsa de Valores de Nova York, declarou-se separadamente culpada de uma informação criminal de uma conta registrada no Distrito Leste de Nova York acusando-a de conspiração para violar as disposições anti-suborno da FCPA. A Braskem concordou em pagar uma penalidade total de US $ 632 milhões. A sentença ainda não foi agendada. Em processos relacionados, a Braskem também se estabeleceu com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o Ministério Público Federal no Brasil e a Procuradoria Geral da Suíça. Nos termos de sua resolução com a SEC, a Braskem concordou em um total de US $ 325 milhões em deságios de lucros. A Braskem concordou em pagar às autoridades brasileiras 70% da penalidade total e concordou em pagar às autoridades suíças 15%. O departamento concordou em creditar as penalidades criminais pagas às autoridades brasileiras e suíças como parte de seu acordo com a empresa. Os Estados Unidos receberão US $ 94,8 milhões, um montante equivalente a 15% do total de multas penais pagas pela Braskem.

Nos termos dos respectivos acordos de culpabilidade, a Odebrecht ea Braskem são obrigadas a continuar sua cooperação com a aplicação da lei, inclusive em relação às investigações e ações judiciais de indivíduos responsáveis ​​pela conduta criminal. A Odebrecht ea Braskem também concordaram em adotar procedimentos de conformidade aprimorados e manter monitores independentes de conformidade por três anos. Os casos são atribuídos ao juiz de distrito dos EUA, Raymond J. Dearie, do Distrito Leste de Nova York.

O montante total combinado de penalidades criminais e regulamentares dos Estados Unidos, Brasil e Suíça pagos pela Braskem será de aproximadamente US $ 957 milhões. O valor total combinado das penalidades impostas à Odebrecht será de pelo menos US $ 2,6 bilhões e até US $ 4,5 bilhões. Com um total combinado de pelo menos US $ 3,5 bilhões, as resoluções de hoje com a Odebrecht e a Braskem são a maior resolução mundial de suborno estrangeiro.

Os esquemas de suborno

De acordo com suas admissões, a Odebrecht se envolveu há mais de uma década em um esquema maciço e incomparável de suborno e suborno, começando já em 2001. Durante esse período, a Odebrecht pagou aproximadamente $ 788 milhões em subornos a funcionários do governo, seus representantes e partidos políticos Em vários países para ganhar negócios nesses países. A conduta criminal foi dirigida pelos níveis mais altos da empresa, com os subornos pagos através de uma complexa rede de empresas shell, off-book transações e off-shore contas bancárias.

Como parte do esquema, a Odebrecht e seus co-conspiradores criaram e financiaram uma estrutura financeira elaborada e secreta dentro da empresa que operava para contabilizar e desembolsar pagamentos de suborno a funcionários governamentais e partidos políticos estrangeiros. Em 2006, o desenvolvimento e a operação dessa estrutura financeira secreta evoluíram de tal forma que a Odebrecht criou a “Divisão de Operações Estruturadas”, que funcionou efetivamente como um departamento de suborno autônomo dentro da Odebrecht e suas entidades relacionadas. Até 2009, o chefe da Divisão de Operações Estruturadas reportou-se aos mais altos níveis da Odebrecht, inclusive para obter autorização para aprovar pagamentos de suborno. Depois de 2009, essa responsabilidade foi delegada a certas empresas líderes de negócios no Brasil e nas demais jurisdições. Para ocultar suas atividades, a Divisão de Operações Estruturadas utilizou um sistema de comunicações totalmente separado e off-book, que permitiu que os membros da Divisão de Operações Estruturadas se comunicassem uns com os outros e com operadores financeiros externos e outros co-conspiradores sobre os subornos através de seguro Mails e mensagens instantâneas, usando nomes de código e senhas.

A Divisão de Operações Estruturadas gerenciou o orçamento “sombra” para a operação de suborno da Odebrecht através de um sistema de computador separado que foi usado para solicitar e processar pagamentos de suborno, bem como para gerar e preencher planilhas que rastreavam e internamente representavam o orçamento sombra. Esses recursos para a sofisticada operação de suborno da empresa foram gerados pela Secretaria de Finanças da Odebrecht através de uma variedade de métodos, bem como por algumas subsidiárias da Odebrecht, incluindo a Braskem. Os recursos foram então canalizados pela Divisão de Operações Estruturadas para uma série de entidades off-shore que não foram incluídas no balanço da Odebrecht como entidades relacionadas. A Divisão de Operações Estruturadas, em seguida, dirigiu o desembolso dos fundos das entidades off-shore para o beneficiário do suborno, através do uso de transferências bancárias através de uma ou mais entidades off-shore, bem como através de pagamentos em dinheiro dentro e fora Brasil, que às vezes eram entregues usando pacotes ou malas deixadas em locais predeterminados.

A Odebrecht, seus funcionários e agentes, tomaram várias providências enquanto estavam nos Estados Unidos para promover o esquema. Por exemplo, em 2014 e 2015, quando localizados em Miami, dois funcionários da Odebrecht participaram de condutas relacionadas a certos projetos em andamento do esquema, incluindo reuniões com outros co-conspiradores para planejar ações a serem tomadas em conexão com a Divisão de Operações Estruturadas , O movimento de produtos criminosos e outras condutas criminosas. Além disso, algumas das entidades off-shore usadas pela Divisão de Operações Estruturadas para manter e desembolsar fundos não registrados foram estabelecidas, detidas e / ou operadas por indivíduos localizados nos Estados Unidos. Ao todo, essa conduta resultou em pagamentos corruptos e / ou lucros totalizando aproximadamente US $ 3,336 bilhões.

A Braskem também admitiu se engajar em um amplo esquema de suborno e reconheceu a omnipresença de sua conduta. Entre 2006 e 2014, a Braskem pagou aproximadamente US $ 250 milhões para o sistema secreto de pagamento de suborno da Odebrecht. Usando o sistema Odebrecht, a Braskem autorizou o pagamento de subornos a políticos e partidos políticos no Brasil, bem como a um funcionário da Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Petrobras), empresa estatal de petróleo do Brasil. Em troca, a Braskem recebeu diversos benefícios, entre eles: tarifas preferenciais da Petrobras pela compra de matérias-primas utilizadas pela empresa; Contratos com a Petrobras; E legislação favorável e programas governamentais que reduziram os passivos tributários da empresa no Brasil. Esta conduta resultou em pagamentos corruptos e / ou lucros totalizando aproximadamente US $ 465 milhões.

As Resoluções Corporativas

O departamento chegou a essas resoluções com a Odebrecht e a Braskem com base em vários fatores, entre eles: a não revelação voluntária da conduta que desencadeou a investigação; A natureza ea gravidade da infracção, que durou muitos anos, envolveu os níveis mais elevados das empresas, ocorreu em vários países e envolveu esquemas sofisticados para subornar funcionários de alto nível do governo; A falta de um programa eficaz de cumprimento e ética no momento da conduta; E crédito para a cooperação de cada empresa respectiva. As empresas também se envolveram em medidas corretivas, incluindo o encerramento e disciplinamento de indivíduos que participaram da má conduta, adotando controles e protocolos de conformidade anticorrupção e aumentando significativamente os recursos dedicados ao cumprimento.

A penalidade penal para a Odebrecht reflete uma redução de 25% no limite inferior da faixa de multa das sentenças norte-americanas devido à plena cooperação da Odebrecht com a investigação do governo, enquanto a penalidade penal para a Braskem reflete uma redução de 15% Resultado da sua cooperação parcial.

A Odebrecht representou sua capacidade de pagar um máximo de US $ 2,6 bilhões do valor total da multa. O departamento e as autoridades brasileiras estão envolvidos em mais análises sobre a alegada incapacidade de pagamento da empresa, que será concluída até 31 de março de 2017.

Investigação prossegue

O Escritório de Campo de Nova York do FBI está investigando o caso. O chefe Dan Kahn e os advogados de julgamento Christopher Cestaro, Sarah Edwards, David Fuhr, Kevin R. Gingras, Lorinda Laryea e David Last da Seção de Fraude da Divisão Criminal e os procuradores-adjuntos Julia Nestor e Alixandra Smith do Distrito Leste de Nova York estão processando a caso.

O Gabinete de Assuntos Internacionais da Divisão Criminal também prestou assistência substancial. A SEC e o Ministério Público Federal do Brasil, o Departamento de Polícia Federal eo Gabinete do Procurador-Geral da Suíça, forneceram uma cooperação significativa.

A Seção de Fraude da Divisão Criminal é responsável por investigar e processar todas as questões da FCPA. Informações adicionais sobre os esforços de aplicação da Fraude Seção FCPA do Departamento de Justiça podem ser encontradas em www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .